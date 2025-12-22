La salute e la capacità decisionale di Vittorio Sgarbi tornano al centro dell’attenzione: il Tribunale di Roma ha disposto una perizia per accertare le condizioni psicologiche, cognitive e psicopatologiche del critico d’arte, necessaria a valutare la sua autonomia nelle scelte personali e patrimoniali più rilevanti, compreso il matrimonio recentemente annunciato con Sabrina Colle.

Vittorio Sgarbi, la posizione della figlia Evelina e la nomina di un amministratore di sostegno

La decisione del tribunale segue l’istanza presentata dalla figlia Evelina Sgarbi, che aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno preoccupata per il periodo di depressione attraversato dal padre, incluso un ricovero al Policlinico Gemelli. L’istanza però non è stata accolta, riconoscendo la necessità di un accertamento medico piuttosto che di una gestione legale esterna.

Evelina ha commentato la decisione con un misto di sollievo e amarezza: “Finalmente è arrivato un primo importantissimo segnale che lascia ben sperare per quanto riguarda la salute di mio padre e la tutela della sua capacità di comprendere gli effetti di scelte straordinarie inerenti l’esercizio dei suoi diritti personalissimi. Purtroppo questo per me sarà comunque un Natale triste perché so che mio padre continua a non stare bene”.

Sgarbi, matrimonio bloccato: la giudice chiede una perizia medica. Cosa succede ora

Come anticipato dal programma Dentro la notizia, il Tribunale di Roma ha disposto una perizia per valutare lo stato psicologico, psicopatologico e cognitivo di Vittorio Sgarbi, al fine di accertare la sua capacità di gestire decisioni personali e patrimoniali di particolare complessità.

La consulenza sarà affidata alla psicologa psicoterapeuta Lili Romeo, nominata consulente tecnico d’ufficio, che dovrà verificare se il critico d’arte sia in grado di comprendere “il significato e le conseguenze personali, patrimoniali e giuridiche delle decisioni di particolare complessità e rilevanza, con specifico riferimento alla gestione straordinaria del patrimonio e alla scelta di contrarre matrimonio, valutando l’autenticità e la stabilità della volontà decisionale”.

I risultati della perizia sono attesi non prima di maggio 2026, e nel frattempo il matrimonio con Sabrina Colle, compagna da circa trent’anni, resta sospeso.