Una ragazza di 21 anni è stata accoltellata alla gola e al torace nel suo appartamento a Como. La giovane si trova in gravissime condizioni e il fidanzato è stato arrestato.

LEGGI ANCHE: Anziana in fin di vita dopo essere stata accoltellata dal marito in provincia di Treviso

Como, 21enne accoltellata è in gravi condizioni: arrestato il fidanzato

Una ragazza di 21 anni si trova in gravissime condizioni dopo che nella serata di ieri, giovedì 12 ottobre, è stata accoltellata alla gola e al torace nel suo appartamento a Como. A colpirla e successivamente chiamare i soccorsi sarebbe stato il fidanzato e convincente, di 24 anni, che è stato trovato dagli agenti in stato confusionale, senza essere in grado di spiegare quello che era accaduto. “Cosa ho combinato” avrebbe ripetuto in modo ossessivo.

La ragazza è in gravissime condizioni

La ragazza è stata portata all’ospedale Sant’Anna in codice rosso e si trova ricoverata in terapia intensiva, in gravissime condizioni. Il taglio alla gola è troppo profondo. Il coltello da cucina è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. La giovane coppia condivideva l’appartamento da qualche settimana. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, l’aggressione sarebbe avvenuta all’apice di una lite casalinga, forse per motivi di gelosia.