Como: auto precipita nel lago, due vittime

Una notte che avrebbe dovuto essere di festa e di serenità si è trasformata in una tragedia nella città di Como. Sabato sera, lungo il viale Geno, un incidente stradale ha portato a una terribile conclusione: un’auto è uscita fuori strada, rompendo la recinzione e finendo nelle acque gelide del Lago di Como.

I soccocorsi tempestivi

I soccorsi sono stati immediati, ma, purtroppo, le speranze di salvare le vite a bordo sono state vane Le operazioni di soccorso sono state rapide e massicce. Quattro ambulanze e l’automedica del 118 sono giunte sul luogo dell’incidente, affiancate dai vigili del fuoco, dotati di autopompa e unità specializzate in soccorso acquatico. Sommozzatori esperti si sono immediatamente immersi nelle acque per tentare il recupero dei passeggeri e dell’auto. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori, le notizie non sono state incoraggianti: i corpi senza vita delle due persone a bordo dell’automobile sono stati recuperati nelle prime ore del mattino di domenica: un uomo di 38 anni e una donna di 45 anni.

Operazioni di recupero in corso

Attualmente, l’auto rimane sommersa nelle profondità del lago, e le operazioni di recupero del veicolo sono ancora in corso. Questo tragico incidente ha sconvolto la tranquillità della città. Le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento non sono ancora state del tutto chiarite, e le autorità competenti stanno conducendo indagini approfondite per comprendere le cause esatte di questa tragedia. La comunità locale è profondamente scossa dall’accaduto, e il cordoglio si sta diffondendo rapidamente in tutta la zona.

Chi erano le vittime

Le vittime si chiamavano Tiziana Tozzo, impiegata di Cantù 45enne con un figlio di 14 anni e Morgan Algeri, pilota di aerei originario di Ponte San Pietro, nella Bergamasca. Da quanto accertato l’uomo, appassionato di moto ed immersioni oltre a praticare boxe, aveva noleggiato un Suv Mercedes e quello con Tiziana era il primo appuntamento. Si erano infatti conosciuti grazie ai social.