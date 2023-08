Una bambina di 11 anni è annegata nel lago di Como mentre faceva il bagno con le sorelle e un’amica. Il padre ha parlato di quella gita che le figlie aspettavano da tempo.

Bimba di 11 anni morta nel Lago di Como, il padre: “Aspettava da tempo questa gita”

Una bambina di 11 anni è annegata nel lago di Como lo scorso martedì 15 agosto, mentre faceva il bagno con le sorelle maggiori e un’amica. La corrente e il fondale melmoso l’hanno trascinata a 20 metri di profondità. Quando i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno riportato in superficie il corpo della ragazzina, il padre si è sentito male. “Avevo promesso di portarle al lago. Aspettavamo da tempo questa gita” ha dichiarato l’uomo ai soccorritori.

Le figlie aspettavano da tempo la gita programmata per Ferragosto, una giornata al lido attrezzato di Mandello del Lario. Alle 16 del pomeriggio la bambina è entrata in acqua con le due sorelle più grandi e un’amica, per rinfrescarsi. Nessuna di loro sapeva nuotare e la zona in cui si sono immerse è vicina alla foce del torrente, punto in cui il fondale è particolarmente melmoso. Sono sprofondate tutte in pochi istanti.

Bimba di 11 anni morta nel Lago di Como: l’intervento dei presenti e dei sommozzatori

Un ragazzo che nuotava a poca distanza si è reso conto di quello che stava accadendo. Una volta raggiunto il gruppo è riuscito a salvare le due sorelle più grandi, mentre altri bagnanti aiutavano l’amica a tornare a riva. La piccola, però, era già stata trascinata via. In pochi minuti sono arrivati i soccorsi, in particolare le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino, Genova e Milano e un elicottero che si è occupato di sorvolare la zona. Il corpo senza vita dell’11enne è stato trovato dopo circa 20 ore di ricerche, nella tarda mattinata del 16 agosto a 30 metri dalla riva. Era l’ultima figlia di una coppia di origini senegalesi, aveva perso la madre quando era piccola e di lei e delle sorelle si occupava il padre, che è un camionista.