L'elenco dei comuni e delle province finite in zona rossa nelle regioni arancioni: la maggior parte sono in Sicilia e Abruzzo.

Sono diversi i comuni e le province delle regioni arancioni (tutte tranne Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta) in cui, a causa dell’aumento dei contagi e di un peggioramento della situazione epidemiologica, è stata istituita la zona rossa: l’elenco regione per regione.

Comuni e province in zona rossa

In Sicilia sono numerose le mini zone rosse locali, tanto che l’intero territorio ha rischiato di finire in lockdown. Si tratta della provincia di Palermo e dei comuni di Aci Catena, Adrano Giardini Naxos, Mistretta, Ferla, Buccheri, Catenanuova, Cerami, Mussomeli, Sant’Alfio, Caltanissetta, Biancavilla, Centuripe, Pietraperzia, Regalbuto, Francavilla di Sicilia, Lampedusa, Linosa e Mazzarino.

Questo l’elenco dei comuni rossi in Abruzzo, concentrati soprattutto nelle province di L’Aquila e Teramo: Avezzano, Celano, Carsoli, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Luco dei Marsi, Barisciano, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano e Navelli, Roccacasale, Collarmele, Nereto, Campli, Morro d’Oro, Ancarano, Mosciano Sant’Angelo e le frazioni di Castelbasso, Mulano e Colle di Giorgio nel Comune di Castellalto.

In Calabria il governatore Nino Spirlì ha istituito la zona rossa nei comuni di Botricello, nella frazione Fossato Jonico di Montebello Jonico, Acri, Altomonte, Crosia, S.Giovanni in Fiore e Cutro.

Infine in Basilicata sono questi i comuni finiti nella fascia più restrittiva: Atella, Filiano, Palazzo San Gervasio, Rapone, Ripacandida, Rotonda, Ruvo del Monte, Castelmezzano, Palazzo San Gervasio e Pomarico. Per altri sei paesi (Castelluccio inferiore, Castelluccio superiore, Laurenzana, Lavello, Cancellata e Rionero in Vulture) la Regione ha deciso di mantenere alta l’attenzione attraverso un monitoraggio costante ed una attenta analisi finalizzata ad eventuali misure di contenimento come zone rosse da definire nei prossimigiorni.