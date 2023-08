Concerto Negramaro: Selvaggia Lucarelli sui problemi organizzativi

Più amaro, che Negramaro. Il concerto della band salentina è stato un disastro organizzativo. A fare il punto sui disagi del live a Galatina ci pensa la giornalista Selvaggia Lucarelli, che torna a mettere in luce una serie di problemi nell’organizzazione degli eventi in Italia.

Concerto disastroso Negramaro: Selvaggia Lucarelli

“Mi dispiace rovinare la festa, perché tale doveva essere, ma il concerto dei Negramaro è stato a quanto pare il più grande disastro organizzativo dell’estate”. Comincia così l’analisi precisa della giornalista Selvaggia Lucarelli, che su Instagram fa il punto sulla disastrosa organizzazione del concerto dei Negramaro.

“Organizzato all’aeroporto di Galatina, 20mila biglietti venduti, ma c’è chi dice di più, è finito con migliaia di persone che non sono riuscite neppure a entrare al concerto. I parcheggi, con i posti venduti in anticipo a caro prezzo, erano già pieni perché entrava chiunque senza prenotazione. C’erano 4 km di fila in auto. Le navette in paese non arrivavano. Le persone camminavano a piedi per km nel buio sulla statale. Non sono stati controllati zaini e pare in molti casi manco i biglietti”.

I problemi degli eventi in Italia

“I Negramaro e gli organizzatori – fa notare Lucarelli – sono già fortunati per il fatto che ci sia solo gente incazzata e non morta. Ora, l’ho scritto un paio di settimane fa. L’organizzazione dei concerti in questo paese è disastrosa e pericolosa. C’è una politica commerciale rapace che consiste nell’arraffare il più possibile, vendere vendere vendere a prezzi esorbitanti senza garantire visibilità, sicurezza, bagni, acqua, ingresso al concerto, decenza.

Quest’estate poi – prosegue la giornalista – è andata peggio delle altre, perché forse c’era da fare cassa dopo le stagioni faticose del Covid. Fatto sta che i cantanti fanno festa sul palco, gli organizzatori fanno festa quando vedono gli incassi, la gente che dovrebbe divertirsi torna a casa incazzata. Talvolta rischiando pure la vita. E dai Negramaro oggi mi aspetto qualcosa di più che quelle storie su Instagram in cui sembra che sia andato tutto bene. Mi aspetto che chiedano conto del danno agli organizzatori e che chiedano scusa e facciano chiedere scusa da loro, prima di tutto”.

Sangiorgi scarica le colpe: “Non è dipeso da noi”

Cosa aspettarsi dai Negramaro, si interroga Selvaggia Lucarelli. La risposta è arrivata. Giuliano Sangiorgi, frontman della band, chiarisce: “Sono successe cose che non dovranno mai più succedere”. I problemi – aggiunge “non sono dipesi da noi”.

Poi il rammarico e la testimonianza che conferma quanto denunciato da Selvaggia Lucarelli: “Purtroppo abbiamo saputo dei problemi. Io in prima persona sono stato coinvolto: mia madre ed i parenti per i quali avevo preso un pulmino, sono arrivati quasi a metà concerto. I nostri collaboratori hanno fatto di tutto per rendere agibile un posto dove non si sono mai fatti i concerti, come l’aeroporto di Galatina. Abbiamo giorno e notte a costruire un sogno che fosse degno della vostra grandezza: di tutto quello che ci avete dato in questi anni. Io vi posso dire solo questo: sono molto felice da un lato per tutto l’amore che ci avete dimostrato, ma anche molto dispiaciuto per tutto quello che è successo”.