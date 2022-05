Concertone Primo Maggio 2022: dopo due anni di pandemia, la “piazza è tornata a vivere”. Gli artisti hanno lanciato messaggi di pace dal palco di Roma.

Il Concertone del Primo Maggio 2022 torna in presenza, i sindacati: “Significato simbolico e profondo”

Nel pomeriggio di domenica 1° maggio, ha avuto inizio il Concerto del Primo Maggio: gli artisti hanno cominciato a esibirsi sul palco di San Giovanni a Roma accolti dalla folla radunata in piazza. Dopo due anni vissuti all’insegna della pandemia Covid, l’evento si è nuovamente svolto in presenza, senza l’imposizione di dover organizzare uno show virtuale o rispettare il distanziamento sociale.

L’unico obbligo in vigore resta quello di usare la mascherina.

La maratona musicale è stata organizzata dai sindacati confederali per la Festa dei Lavoratori e ha come slogan “Al lavoro per la pace”. Non sono mancati, infatti, i riferimenti alla guerra in Ucraina. A questo proposito, Cgil, Cisl e Uilhanno dichiarato: “Il Concerto del Primo Maggio 2022 assume un significato simbolico e profondo: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza.

Una sorta di racconto collettivo, una narrazione attraversata da tanta musica, ma anche da parole ed emozioni condivise”.

A rappresentare l’Ucraina sul palco romano, sono presenti come unici ospiti stranieri i Go_A, band di Kiev che nel 2021 ha rappresentato il Paese all’Eurovision song conteste.

Concertone Primo Maggio 2022, Ambra Angiolini: “Dopo due anni, la piazza è tornata a vivere”

Il Concertone del Primo Maggio 2022 è condotto da Ambra Angiolini che, mettendo in pratica lo slogan “Al lavoro per la pace”, ha deciso di inviare un messaggio preciso e potente dal palco di San Giovanni.

Nel pomeriggio, infatti, la conduttrice è salita sul palco indossando un maglione a righe orizzontali azzurre e gialle. Il capo d’abbigliamento è un chiaro riferimento alla bandiera dell’Ucraina.

Nel presentare l’evento organizzato dai sindacati, Ambra Angiolini ha dichiarato: “La piazza è tornata a vivere. Dopo due anni di piazza vuota, siamo qui insieme per ricordarci che la libertà e il lavoro sono diritti dell’essere umano che meritano rispetto. Iniziamo questo concerto però con un diritto negato, quello alla pace“.

Focalizzandosi sulle morti sul lavoro e sul conflitto russo-ucraino, poi, ha aggiunto: “Ma c’è un’altra guerra che fa tantissime vittime, una guerra silenziosa, quella delle morti sul lavoro. Facciamo sentire il male che fa, invochiamo una sacrosanta pace in Ucraina. Ma c’è anche un’altra guerra che non abbiamo terminato e che ha ucciso negli ultimi mesi 189 persone“.

Bugo conduttore al Concertone del Primo Maggio

Al fianco di Ambra Angiolini, per la prima volta nel ruolo di co-conduttore, è salito sul palco del Concertone del Primo Maggio 2022 il cantante Bugo. Nel debuttari nel nuovo ruolo, l’artista è salito sul palco imbracciando una chitarra e intonando il ritornello del suo brano Io mi rompo i coglioni.

Pochi secondi dopo, ha lasciato la chitarra e ha accolto il pubblico in piazza, affermando: “Non è vero quello che ho detto, sono contento di essere qui ma i ragazzi mi hanno invitato a fare il conduttore. Sono qui per lanciare messaggi positivi”.

Ecco @BugattiCristian nella veste di conduttore #1M2022 che il lavoro deve essere sicuro non lo diremo mai abbastanza volte che il lavoro deve essere sicuro

ma ora parliamo di sicurezza stradale! pic.twitter.com/l1YtoSLHih — Primo Maggio Roma (@primomaggioroma) May 1, 2022

Guerra in Ucraina, i Go_A cantano Imagine di John Lennon

Al Concertone del Primo Maggio 2022, la band ucraina Go_A si è esibita cantando Imagine di John Lennon. A questo proposito, la leader del gruppo, Kateryna Pavlenko, ha dichiarato: “La musica è un linguaggio che ci unisce da sempre”.

Concertone Primo Maggio 2022, i messaggi degli artisti

BigMama: “No al bullismo, mi gridavano cicciona”

Dal palco di San Giovanni, gli artisti stanno lanciando messaggi importanti e significativi. BigMama, ad esempio, ha raccontato di essere stata vittima di bullismo: “Mi gridavano cicciona, ma guardate quanto sono figa”.

Al suo debutto al Concertone del Primo Maggio, l’artista ha cantato Poker e Body Positivity e ha dichiarato con ironia: “Mai parlare male di qualcuno, poi magari te lo ritrovi che canta sul palco del Concertone”.

Mr. Rain sul suicidio: “Chiedere aiuto è un atto di coraggio, non di codardia”

Mr. Rain, all’anagrafe Mattia Balardi, prima di esibirsi nella sua Crisalidi, ha voluto lanciare un appello rivolto ai più giovani sul tema del suicidio.

Il cantante, infatti, ha elencato i nomi di tre ragazzi e ha spiegato: “Matteo, Aron, Chantal. Questi tre ragazzi hanno due cose in comune: la prima è che hanno ceduto al peso della depressione, la seconda che hanno deciso di togliersi la vita. L’aspetto brutto di quando siamo in lotta con noi stessi e le nostre paure è che per quanto affondiamo, crediamo sempre di potercela fare da soli. Ma lottare da soli, è come cercare di uscire dalle sabbie mobili, più cerchi di scappare e più affondi. La salute mentale è importante tanto quella fisica. E per esperienza personale, non abbiate paura, chiedere aiuto non vi rende deboli, è un atto di forza. Chiedere aiuto è un atto di coraggio, non di codardia“.

Fasma: “Lottiamo per la pace, siamo noi il futuro”

Fasma, invece, ha voluto lanciare un appello per la pace, affermando: “Per me agire non è riuscire ma fare e rifare. Agire è un privilegio per chi sta in guerra ora, non 50 anni fa. Tu puoi scegliere, tu puoi agire. Agisci e fallo ora. Perché domani è troppo tardi. Siamo noi il futuro“.

Fedez sul Concertone del Primo Maggio 2022: “Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”

A proposito del Concertone del Primo Maggio 2022, è intervenuto anche il rapper Fedez. Il marito di Chiara Ferragni, che è stato il protagonista indiscusso dell’edizione 2021 dell’evento, ha postato alcune Instagram Stories.

Alludendo alla polemica dello scorso anno incentrata sulla censura della Rai sul suo intervento sul ddl Zan, infatti, il rapper ha scritto il seguente messaggio: “Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”.