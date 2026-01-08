Non si placa il dolore per la strage di Capodanno a Crans-Montana, dove 47 persone, la maggior parte giovanissimi, tra cui 6 italiani, sono morte nell’incendio scoppiato all’interno del locale Le Constellation. I due proprietari, Jacques e Jessica Moretti, sono ora sotto inchiesta per omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza.

Ma, chi è davvero Jessica Moretti?

Strage di Crans-Montana, sotto inchiesta i due proprietari del Constellation

Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie, sono ora sotto inchiesta per omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza. La notte di Capodanno, nel loro locale, Le Constellation di Crans-Montana, hanno perso la vita 47 persone, di cui la maggior parte minorenni, di cui anche 6 italiani. Oltre 100 le persone rimaste ferite, diverse in gravi condizioni. Oltre al dolore dei familiari di vittime e feriti, esplode anche la rabbia nei confronti dei due titolari. In attesa che le indagini chiariscano ogni dubbio al fine di stabilire ogni responsabilità, vediamo nel dettaglio chi è Jessica Moretti.

Dalla Corsica alla Svizzera, chi è davvero la proprietaria del Constellation? Tutto su Jessica Moretti

Jessica Moretti, all’anagrafe Jessica Anne Jeanne Maric, è nata in Corsica (come il marito Jacques), e ha oggi 40 anni. Cresciuta a Cannes, suo padre, secondo quando sta emergendo, sarebbe un Vigile del Fuoco, in servizio proprio in Costa Azzurra. Jessica ha studiato all’Università di Glamorgan in Galles, all’Università Internazionale di Monaco e alla Montpellier Business School. Assieme al marito sono giunti in Svizzera nel 2011 e, nel 2015, hanno rilevato il Constellation, ristrutturandolo a tempo di record, ovvero in soli 100 giorni. Jessica, al momento dell’incendio, si trovava proprio nel locale, riportando delle ustioni al braccio. Persone a lei vicine avrebbero riferito di una donna sotto choc per quanto accaduto. Un amico della coppia Moretti, Jean-Thomas Filippini, ai media francesi ha detto: “li conosco da 10 anni. L’ho sentita dopo l’incidente, mi ha detto che è una tragedia. Sono una coppia laboriosa, tornavano in Corsica ogni volta che potevano.”

Le indagini intanto proseguono, le famiglie delle vittime meritano di sapere tutta la verità.