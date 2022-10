Conte piange durante il minuto di silenzio per Gian Piero Ventrone

Durante il ricordo dell'amico e collaboratore Ventrone, Conte crolla in lacrime

Ha sempre avuto una nomea da duro e inflessibile Antonio Conte, dentro e fuori dal campo. Questa volta però poco c’entra l’adrenalina nel rettangolo verde dopo il triste evento che ha colpito la famiglia del Tottenham, una leucemia fulminante ha portato via al tecnico e amico il proprio preparatore atletico Gian Piero Ventrone a soli 62 anni.

Il minuto di silenzio e la commozione

Le immagini parlano da sole, quel minuto per il tecnico italiano deve essere sembrato lungo una vera e propria eternità: occhi lucidi e sguardo nel vuoto, poi gli scroscianti applausi del pubblico a chiudere il momento unendo tutti. Era stato proprio Conte a volere Ventrone con lui al Tottenham e a portarlo agli Spurs nel novembre scorso, il preparatore era anche un amico per il tecnico, con cui aveva già lavorato alla Juventus.

Questo il commento prima della partita : «Trovare le parole per Gian Piero in questo momento è molto difficile – ha ammesso Conte prima della partita -. Siamo davvero devastati dal dolore per quello che è successo. Anche perché nessuno si aspettava questa situazione. Ma a volte sai che la vita non è sempre situazioni positive». Per ricordare il membro dello staff una maglietta: “Sempre nei nostri cuori Gian Piero“. Dopo la gara, sia il tecnico che il capitano parlano ancora della perdita subita dalla squadra: «So che Gian Piero voleva rimanere forte e continuare a fare il nostro lavoro nel modo in cui ci ha insegnato», le parole di Conte a corredo del ricordo commovente.

«Un uomo davvero straordinario – ha aggiunto Kane -. I suoi insegnamenti e la sua saggezza vivranno con me per il resto della mia vita e sono solo grato di aver avuto l’opportunità di trascorrere del tempo con lui».