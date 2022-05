Conte sul Governo Draghi: “Non voglio farlo cadere, ma chiediamo di essere ascoltati”

L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto all'esecutivo che il Movimento 5 Stelle venga ascoltato.

“Non mi permetterei di dare stilettate al premier”, sono state queste le parole che l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha pronunciato. Il leader del Movimento 5 Stelle a Porta a Porta ha infatti chiarito che non è il suo obiettivo far cadere il Governo attualmente guidato da Mario Draghi.

Ciononostante ha chiesto esplicitamente che “il contributo del Movimento 5 stelle sia rispettato e ascoltato e possa orientare le soluzioni di questo governo”.

Conte fa una richiesta al Governo Draghi: “Ho posto questioni politiche serie”

Nel corso della sua lunga riflessione Conte ha poi affrontato un tema particolarmente critico come la guerra in Ucraina: “Secondo me, dopo due mesi e mezzo, un governo di unità nazionale che affronta una emergenza bellica ha il dovere di continuare a interloquire con il Parlamento.

Un indirizzo politico ci serve, dobbiamo chiarircelo”. Ha anche aggiunto: “Questo conflitto bellico ci sfida, ci sono varie questioni che vanno chiarite e risolte. Sicuramente un confronto parlamentare può aiutarci a risolverle”.

Conte: “Mi batterò per una legge proporzionale”

Non ultimo il leader dei pentastellati ha puntato l’attenzione sulla legge elettorale per la quale – ha spiegato – si è batterà affinchè sia proporzionale: “Se non introduciamo un meccanismo proporzionale, con il taglio dei parlamentari rischiamo un salto di rappresentanza tra governanti e governati ancora più evidente […] con una soglia troppo bassa si rischia una eccessiva frammentazione”.