La terra continua a tremare incessantemente da giorni a Napoli: oggi, 20 marzo, una nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei.

Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei

Tanta paura questa mattina tra gli abitanti della zona poiché, il sisma è stato preceduto, come già accaduto nei giorni scorsi, da un forte boato.

I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv hanno rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 1.7 intorno alle ore 10:17 con epicentro nei Campi Flegrei.

Le zone colpite dalla nuova scossa di terremoto a Napoli

Il terremoto, di magnitudo 1.7 della scala Richter, che ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, è stato avvertito anche in altre zone, sia a Pozzuoli che a Bagnoli e Agnano, periferia occidentale di Napoli, la motivazione principale è a causa di una profondità, come spesso accade nella caldera, di 1,6 chilometri.

Solo dieci giorni fa un sisma di magnitudo 3 della stessa scala si era registrato nei pressi del Vesuvio.

La preoccupazione dei cittadini dopo la scossa di terremoto nei campi flegrei

I Campi Flegrei sono una zona vulcanica attiva e l’evento sismico di questa mattina è solo l’ultimo di una serie che si è ripetuta negli ultimi giorni. Per tale ragione, la paura e la tensione sono le due emozioni vissute in queste ore dai cittadini della zona dei Campi Flegrei e territori circostanti.