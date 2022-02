Coppa d’Africa, a Torino in strada per la vittoria del Senegal: volante accerchiata e presa a calci

L'episodio avvenuto a Torino, in seguito ai "festeggiamenti" di alcuni senegalesi per la vittoria della Coppa d'Africa, fa infuriare Fratelli d'Italia

Una notte di ordinaria follia quella di ieri, 6 febbraio 2022. A Torino un gruppo di senegalesi, per festeggiare la vittoria della propria nazionale di calcio in Coppa d’Africa, ha deciso di assalire una volante della Polizia.

Il Senegal vince la Coppa d’Africa ed alcuni tifosi, a Torino, decidono di attaccare una volante della Polizia di Stato

Solitament,e quando si vince un trofeo sportivo, i tifosi scendono in strada per festeggiare, a qualsiasi ora del giorno e della notte. È una consuetudine diffusa da nord a sud del mondo. Peccato però, che spesso, alcuni vandali travestiti da tifosi ne approfittano per commettere barbarie ai danni di cose o persone. Questa volta, a mascherarsi da tifosi, sono stati alcuni senegalesi che, hanno deciso di “festeggiare” la vittoria in Coppa d’Africa attaccando la Polizia di Stato.

La dinamica

Il video dell’aggressione è stato diffuso da alcuni residenti del quartiere Barriera di Milano, a Torino. Nel girato, si vede un gruppo di “tifosi” in festa che urla e fa schiamazzi di ogni tipo. Ovviamente, trattandosi di un orario in cui la gente di norma va a dormire, sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto si è presentata una sola pattuglia della Polizia che è stata inseguita e presa a calci da un gruppetto di senegalesi.

I poliziotti a bordo, essendo in palese inferiorità numerica, non hanno potuto far altro che andare via e chiamare i rinforzi. Dopo un po’, con l’aiuto di altri colleghi, la Polizia è riuscita a calmare il gruppo violento di tifosi, riportando l’ordine nel quartiere.

Da Fratelli d’Italia chiedono chiarimenti alla ministra Lamorgese

Quanto avvenuto ieri, non è un fatto di cronaca isolato, ma può diventare il pretesto per l’ennesima battaglia politica contro la ministra degli Interni Luciana Lamorgese, che da mesi è sotto attacco.

Come riporta TGCOM24, sulla questione è intervenuta la deputata torinese di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, rivolgendosi alla Lamorgese con tali parole: “Deve dirci come sia possibile arrivare a situazioni come questa“. Il quartiere Barriera di Milano non è la prima volta che si trova ad affrontare una situazione di crisi per quanto riguarda la sicurezza dei suoi abitanti.