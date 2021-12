Coronavirus, bilancio del 15 dicembre 2021: 23.195 nuovi casi e 129 morti in più

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 15 dicembre, che sale di 23.195 casi e 129 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a mercoledì 15 dicembre. Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 20.677 contagi, sono stati registrati 23.195 casi positivi, 129 decessi e 14.802 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 5.282.076 contagi, 135.178 vittime e 4.841.245 guariti.

Si contano +7 terapie intensive e +146 ricoveri.

Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Il ministero della Salute ha pubblicato la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Sono 634.638 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta intorno al 3,7% (+0,1%).

Con 53.100 casi attualmente positivi è ancora il Veneto la Regione con il più alto numero di contagi, dove sono in rialzo anche i ricoveri ospedalieri.

Seguono la Lombardia con 52.635, l’Emilia Romagna con 36.095, il Lazio con 31.668, la Campania con 22.625, il Piemonte con 20.500, la Sicilia con 17.519 e la Toscana con 13.733 attualmente positivi. In Friuli Venezia Giulia si contano 7.959 contagi, in Calabria 7.042, in Liguria 6.901, nelle Marche 6.286, in Abruzzo 5.791, in Sardegna 3.461, in Umbria 2.703 e in Basilicata 1.540.

Nelle province autonome di Bolzano e Trento si contano rispettivamente 6.417 e 2.826 casi. Il numero più basso di persone attualmente positive si registra in Molise con 187 casi, preceduto dalla Valle D’Aosta con 810.

Al momento, dei 305.653 attualmente positivi, 297.474 si trovano in isolamento domiciliare. 7.309 i pazienti ricoverati con sintomi di vario genere. Sono 870 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 7 unità.