Coronavirus, bilancio del 3 agosto 2021: 4.845 nuovi casi e 27 morti in più

Sono stati pubblicati i dati in merito ai casi di Coronavirus: il bilancio con i numeri di martedì 3 agosto 2021.

Il ministero della Salute, in accordo con regioni, province autonome e Istituto superiore di Sanità, ha diffuso i dati inerenti i casi di Coronavirus accertati martedì 3 agosto 2021. Il nuovo bilancio parla di 4.845 contagi e di 27 nuove vittime.

Il numero dei morti totali sale, così come le persone immunizzate grazie alla vaccinazione.

Bilancio Coronavirus 3 agosto 2021, i dati

Il tasso di positività è 2,3% (-1,5% rispetto al giorno precedente), le persone invece guarite sono 3.615. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 209.719. Il numero dei ricoverati nei reparti ordinari aumenta (+126), stessa cosa anche in terapia intensiva (+9). Le regioni con il maggior numeri di casi sono Sicilia (809), Veneto (663), Lombardia (586), Lazio (421), Emilia Romagna (365), Campania (361), Puglia (213), e Sardegna (210).

Si registrano invece meno casi in Valle d’Aosta (28), Provincia Autonoma di Trento (24), Provincia Autonoma di Bolzano (24) e Molise (3).

Bilancio Coronavirus 3 agosto 2021, i numeri del giorno precedente

Durante la giornata di lunedì 2 agosto 2021, come si evince dal bollettino quotidiano, sono stati registrati 3.190 nuovi casi e 20 vittime. Sono risultati invece guariti dal Covid-19 1.498 persone, 83.223 i tamponi effettuati.

Aumento di 19 unità nei reparti di terapia intensiva, 135 in quelli ordinari.

Bilancio Coronavirus 3 agosto 2021, come procede la campagna vaccinale in Italia

Intanto la campagna vaccinale in Italia procede con oltre 500mila somministrazioni al giorno tra prime e seconde dosi. Nel frattempo il ministero della Salute, con l’aggiornamento di martedì 3 agosto 2021 alle ore 17, ha comunicato che il totale di somministrazioni ammonta a 69.391.935 unità.

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose o monodose sono 33.005.253 della popolazione over 12: il numero è pari al 61,11%.

Le regioni con il rapporto più alto tra dosi somministrate e dosi consegnate sono Lombardia (99,7%) e Marche (99,2%). Nel primo caso sono state somministrate 12.329.817 dosi su 12.366.315, nel secondo invece 1.771.046 su 1.785.287. Le regioni invece con il rapporto più basso sono Calabria (90,8%) e Provincia Autonoma di Bolzano (89,7%). Nella regione meridionale somministrate 2.040.279 su 2.248.145, in quella settentrionale 551.671 su 615.269. Nel frattempo non mancano le polemiche in merito al green pass obbligatorio che farà il proprio ingresso dal 6 agosto 2021. Da un lato c’è chi lo critica apertamente, dall’altro chi invece lo reputa una soluzione adeguata per frenare l’avanzata dei contagi in tutto il Paese.