Green pass obbligatorio per treni e aerei, in settimana il decreto: come funzioneranno i controlli

In settimana il governo dovrebbe varare il decreto che dispone il green pass obbligatorio anche sui mezzi a lunga percorrenza quali treni, aerei e navi: l’obbligo non dovrebbe riguardare il trasporto pubblico locale.

Green pass su treni e aerei: il decreto

La cabina di regia di Palazzo Chigi dovrebbe essere convocata tra martedì 3 e mercoledì 4 agosto. Da lunedì prossimo scatta infatti l’obbligo di possedere la certificazione verde per poter accedere a diverse attività tra cui cinema, teatri, bar e ristoranti al chiuso per la consumazione al tavolo.

Resta da capire se per aerei, navi e treni si partirà già dal 6 agosto oppure da dopo Ferragosto per evitare che cittadini non vaccinati che abbiano già prenotato le vacanze si trovino costretti alla disdetta.

Green pass su treni e aerei, il decreto: i controlli

Nel decreto verrà stabilito che si potrà salire su aerei, navi e treni solamente se si sarà in possesso del certificato verde rilasciato dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, dopo una guarigione dal Covid o dopo un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

A verificare il possesso del green sarà il personale, che chiederà la certificazione al momento di salire a bordo così come avviene per documenti di identità e di imbarco.

Chi presenterà un certificato contraffatto potrà andare incontro ad una multa e a una denuncia.