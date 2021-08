Coronavirus, bilancio del 9 agosto 2021: 4.200 casi e 22 morti in più

Sono stati pubblicati i dati in merito al bilancio del Coronavirus datato lunedì 9 agosto 2021: i numeri regione per regione.

Il ministero della Salute, grazie anche alle regioni, alle provincie autonome e all’Istituto superiore di sanità, ha diffuso il bilancio del Coronavirus datato lunedì 9 agosto 2021. I nuovi positivi sono 4.200, le vittime accertate sono invece 22.

Bilancio Coronavirus 9 agosto 2021, i numeri

Il numero dei nuovi casi fa salire il tasso di positività. Crescono i ricoverati in terapia intensiva, stessa cosa anche per quelli nei reparti ordinari. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 102.864. Le persone guarite/dimesse di recente sono 1.589. In merito ai ricoverati nei reparti ordinari si registra un +155 (totale di 2.786), +24 invece in terapia intensiva (totale 323).

Sono attualmente positivi in Italia 114.855 persone.

Bilancio Coronavirus 9 agosto 2021, i dati del giorno precedente

Durante la giornata precedente sono stati individuati 5.735 nuovi contagi, 11 decessi e 1.991 guarigioni/dimissioni. Il tasso di positività è salito al 2,8%, i tamponi effettuati toccano invece quota 203.511. Registrati casi in più in terapia intensiva, così come nei reparti ordinari. Dai dati analizzati emerge una situazione in lieve rialzo in numerose regioni del territorio italiano, anche se il basso numero di decessi e di ingressi in terapia intensiva denota una sostanziale efficacia della campagna vaccinale in atto sul territorio nazionale.