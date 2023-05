Non c'è stata speranza per la vittima di un violento scontro furgone-moto: a Reggio Emilia purtroppo è morto un 30enne

Sangue sull’asfalto in Emilia-Romagna, a Correggio, dove a seguito di un violento scontro furgone-moto è morto un 30enne. Il sinistro stradale con esito fatale si è verificato nel primo pomeriggio lungo via della Pace nella cittadina in provincia di Reggio Emilia. Da quanto si apprende in ordine alle dinamiche dell’incidente pare che un furgone Volkswagen e una moto si siano scontrati per cause in corso di accertamento.

Scontro furgone-moto: morto un 30enne

Quello che si sa purtroppo è che l’urto è stato molto violento e nello stesso ha perso la vita il motociclista 30enne. I media regionali spiegano che dopo l’allarme sul posto è giunto il personale sanitario del 118. L’equipaggio ha anche allertato l’elisoccorso da Parma ma malgrado le manovre di rianimazione, il centauro è deceduto. Lungo via della pace sono accorsi anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

L’arrivo di soccorritori, 115 e polizia locale

Ai primi il compito di scongiurare ulteriori problemi con i mezzi incidentati ed ai secondi quello di verbalizzare l’accaduto per girarlo in Procura ed effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro mortale. Il magistrato di turno prenderà le sue decisioni in serata, soprattutto in ordine ad eventuali responsabilità.