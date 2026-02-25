Il rapper ha rotto il silenzio e ha rivelato cosa è accaduto realmente con Morgan: ecco le sue parole.

Nella serata delle cover a Sanremo 2026, Chiello avrebbe dovuto portare Morgan ma, alla fine, il duetto è saltato. Come mai? La spiegazione del rapper e cantautore lucano.

Sanremo 2026, Chiello e il duetto saltato con Morgan

Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è Chiello con il brano “Ti penso sempre”.

Nella serata dei duetti, ovvero quella di venerdì 27 febbraio, Chiello avrebbe dovuto inizialmente duettare con Morgan ma, poi, il duetto è saltato. Nei giorni scorsi diverse sono state le indiscrezioni sul motivo, con lo stesso ex Bluvertigo che aveva proprio annunciato la sua rinuncia al duetto, dichiarando che la sua performance avrebbe “oscurato” quella di Chiello. Ora il rapper lucano ha voluto dire la sua.

Sanremo 2026, la rivelazione di Chiello: “Ecco cosa è accaduto davvero con Morgan”

Chiello ha rotto il silenzio sul motivo per cui Morgan non duetterà con lui nella serata delle cover a Sanremo 2026: “è un grande artista, su questo non ci sono dubbi, solo che abbiamo fatto un più di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell’alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente.” Sulle polemiche: “non voglio fare queste polemiche, sembra poi la fidanzata che ‘ti ho lasciato io, non mi hai lasciato tu’. No, non mi interessa questa cosa, comunque può dire quello che vuole.”