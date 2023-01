Cosa attira gli insetti in casa e come allontanarli

Cosa attira gli insetti in casa e come allontanarli

Cosa attira gli insetti in casa e come allontanarli

Il calore e tepore, il cibo, alimenti ghiotti come dolci o zucchero sono solo alcune delle cosee che attirano gli insetti in casa.

In casa possono entrare ospiti che non sono particolarmente graditi e il cui aspetto può essere fonte di repulsione. Si tratta degli insetti come le cimici, i pesciolini d’argento o le mosche che possono entrare in casa attirati da qualsiasi cosa. Scopriamo come allontanarli e cos’è fonte di attrattiva per loro.

Cosa attira gli insetti in casa

Chiunque abbia avuto a che fare con le cimici, le formiche o i ragni, sa bene che questi insetti non sono mai i benvenuti nelle case e appartamenti. Per cercare di allontanarli, è anche bene capire cosa attira gli insetti in modo da sapere come agire e arrivare così a sbarazzarsene rapidamente possibilmente senza l’uso di pesticidi o veleni.

Per esempio, insetti come le formiche sono particolarmente attratte dalla dispensa, quindi da cibi e ghiottonerie dolci di cui si nutrono. In questo caso, sarebbe molto utile evitare di chiudere e sigillare in contenitori ermetici tutti quegli alimenti come lo zucchero che inevitabilmente sono fonte di attrattiva per loro.

Le mosche sono presenti un po’ in tutto l’anno e tendono a ronzare intorno soprattutto quando si sta riposando. Sono solo alcune delle specie e degli insetti che possono minare l’igiene dell’appartamento e da cui è bene stare alla larga in modo da proteggere la propria abitazione, ma anche il giardino, soprattutto nella stagione estiva.

Sono tutti insetti che possono essere attirati dalla ricerca di cibo, da qualche alimento utile per loro per sostentarsi e nutrirsi quando fanno fatica a trovare qualcosa nel loro habitat. Le briciole e i residui alimentari sono le attrattive maggiori per alcune specie ed esemplari. Si consiglia anche di non lasciare i piatti sporchi nel lavandino perché sono fonte di attrattiva per le formiche.

Cosa attira gli insetti in casa: cause

Che sia il periodo estivo, dove sono maggiormente prolifici, o la stagione invernale, sono diverse le cause che attirano gli insetti all’interno delle proprie abitazioni. Ovviamente ogni specie ha le sue ragioni per cui viene spinto dentro la casa e saperle permette di allontanarli rapidamente con metodi e soluzioni naturali.

In casa sono attratti da varie ragioni, come cibo, acqua e anche riparo, rifugio soprattutto in inverno quando le temperature sono basse. Proprio per queste ragioni, degli insetti come le cimici possono entrare in casa dove trovano tepore e, infatti, è possibile trovarli nei pressi di fonti di luce o anche termosifoni per cercare calore.

Le formiche, insetti presenti soprattutto in primavera ed estate, tendono a trovarsi in casa o sul balcone perché attratti dalle briciole di pane o di cibo che cadono in terra. I punteruoli di grano, molto piccoli, sono particolarmente attratti da farina o da altri alimenti come la pasta oppure cereali che non sono chiusi nel giusto modo in cucina.

La processionaria è un altro insetto che può entrare nelle case, soprattutto se vicino agli alberi, quindi in campagna, dal momento che è particolarmente attratta dalla linfa vitale delle piante. Un insetto nocivo sia per gli uomini che gli altri animali. Tra i vari insetti anche i pesciolini d’argento, attratti da colla o dalla carta di giornale e libri.

Cosa attira gli insetti in casa: come eliminarli

Conoscere cosa attira gli insetti in casa è importante per capire come allontanali ed eliminarli dal momento che sono diversi i metodi e le soluzioni adatte. Tra i vari repellenti, il migliore, considerato anche una valida alternativa ai veleni e pesticidi, vi è Ecopest Home, un dispositivo che funziona tramite efficienza magnetica e ultrasuoni.

Sono proprio gli ultrasuoni che risultano inudibili all’orecchio umano a fare in modo che si allontanino senza neanche avvicinarsi alla casa. Un repellente di produzione italiana che ha ottenuto ottimi risultati e pareri tra i consumatori. Un prodotto dalle dimensioni contenute e poco ingombranti, economico ed efficace.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home dona una protezione h24 per tutti i giorni della settimana rendendo la casa un ambiente accogliente sia per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici dal momento che non è nocivo. Agisce su un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati per cui protegge la casa in modo efficiente.

Ecologico, inodore e silenzioso per cui non causa nessun rumore o disturbo e non emana cattivi odori quando è in funzione. Bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica di casa per allontanare qualsiasi insetto: le cimici, le blatte, i ragni, le mosche, ma anche i roditori. Sicuro anche per i bambini e la loro incolumità.

Un repellente a ultrasuoni come Ecopest Home non è ordinabile nei negozi o Internet dal momento che è originale ed esclusivo. Il consumatore, intenzionato ad ordinarlo, si collega qui per la pagina ufficiale del prodotto compilando il modulo con i dati e attivando la promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento possibile con Paypal, carta di credito e anche contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.