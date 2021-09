Cosenza, 15enne morto schiacciato dal trattore del padre: sotto shock il genitore

Gravissimo incidente a Cellara, in provincia di Cosenza, a causa del quale è morto un ragazzo di 15 anni.

Un terribile incidente è accaduto a Cellara, in provincia di Cosenza, causando la morte di un ragazzo di 15 anni. Il giovane è rimasto schiacciato sotto un trattore mentre stava guidando il mezzo. Sul posto i carabinieri per indagare sulla dinamica.

Incidente in provincia di Cosenza, cosa è accaduto a Cellara

Il ragazzo era con il padre al momento del ribaltamento: l’uomo non avrebbe riportato ferite. Immediata la chiamata dei soccorsi che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Incidente in provincia di Cosenza, era insieme al padre

La vittima S.N. ha perso la vita lungo la Provinciale che collega Lorica a Cellara. Al momento dell’incidente entrambi si trovavano all’interno della cabina del mezzo: stavano trasportando della legna.

Incidente in provincia di Cosenza, la dinamica

I carabinieri sono arrivati sul posto per provare a capire cosa sia accaduto. Il mezzo si sarebbe ribaltato, per cause ancora da chiarire, a ridosso di una curva. Il padre della vittima è stato soccorso prontamente dal personale sanitario: non ha riportato delle gravi ferite. Incredulità per quanto accaduto al ragazzo di 15 anni che ha perso la vita. Al vaglio degli inquirenti vi sarebbe l’ipotesi del ribaltamento del rimorchio a causa del peso eccessivo.

Il traffico è stato bloccato per consentire la rimozione del furgone, così come per effettuare i rilievi del caso.