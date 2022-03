Covid, Abrignani: “Fuori dall’emergenza ma non dalla pandemia”

Anche se l'emergenza è finita, la pandemia è ancora tra noi e la situazione continua a rimanere seria: lo ha affermato Abrignani.

L’immunologo Sergio Abrignani ha commentato il quadro pandemico italiano affermando che l’emergenza vera e propria è passata anche se comunque la situazione non è ancora sicura e tranquilla. Si è inoltre espresso su super green pass, restrizioni e mascherine.

Abrignani sull’emergenza

Intervistato da La Stampa, l’esperto ha dichiarato che la pandemia non è finita ma la fase dell’emergenza sì, perché larga parte della popolazione è immunizzata e protetta dalle forme gravi di malattia (anche se meno dal contagio). Ora, ha continuato, è dunque possibile gestire con strumenti ordinari una cosa che resta seria.

La variante attualmente in circolazione è infatti “il virus più infettivo che si sia mai visto circolare tra gli umani“, quindi con tante infezioni un numero elevato di ricoveri e morti si può ancora verificare.

Sì dunque alla fine dello status emergenziale ma non al calo dell’attenzione e della prudenza.

Abrignani su green pass e mascherine

Quanto al super green pass, che il governo ha deciso di non rendere più obbligatorio per recarsi al lavoro, Abrignani ha sottolineato che “la sua funzione l’ha svolta proteggendo la popolazione più fragile dall’infezione da parte dei non vaccinati e contribuendo a far vaccinare almeno un milione di persone“.

Considerando l’infettività di Omicron e la letalità tra i non vaccinati, si parla di almeno mille morti evitate.

Per ciò che riguarda infine le mascherine, l’infettivologo ha affermato che al chiuso continuerà a portarle. Arrivando l’estate e vivendo molto all’aperto tutto sarà più facile, ma in una sala piena e con un ricambio d’aria relativamente basso “non penso che togliersele sia una buona idea“.