Covid, bambina di 10 anni muore a Genova: aveva alcune patologie pregresse

Una bambina di soli 10 anni è morta a Genova a causa delle complicazioni dovute all’infezione da covid-19. La piccola, stando a quanto riferito dal nosocomio che l’ha avuto in cura, l’ospedale Gaslini di Genova, era considerata un soggetto fragile in quanto soffriva di alcune patologie pregresse, una sindrome autoinfiammatoria sistemica contraddistinta vasculite ed immunodeficienza.

Da anni la bimba era seguita dall’Istituto per la sua malattia di base presso il Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze, ma purtroppo il sopraggiungere del coronavirus ha complicato notevolmente il suo quadro clinico fino a condurla alla morte. Originaria di Crema, era da circa un mese ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico di Genova dove era arrivata dopo un’iniziale degenza a Pavia.

Dal Gaslini comunicano inoltre cosa è stato fatto per cercare di salvare la vita alla piccola, per la quale la ventilazione meccanica è risultata inefficace. Malgrado questo si è provato con il supporto Ecmo, ovvero l’ossigenazione extracorporea di cuore e polmoni ma “la bambina ha sviluppato un quadro di emorragia digestiva e disfunzione multiorgano non controllabile nonostante la massimizzazione dei supporti vitali”. Molti i messaggi di cordoglio per la bambina e di vicinanza alla sua famiglia, tra i quali anche quello della direzione del Gaslini che nel comunicato ha espresso solidarietà e affetto ai familiare per la gravissima perdita.

Purtroppo, malgrado il covid abbia fin qui dimostrato la propria pericolosità soprattutto in soggetti più anziani, non sono mancati anche altri casi simili a quelli verificatesi al Gaslini di Genova.

A subirli sono in larga parte bambini con problematiche pregesse per i quali il covid rappresenta un pericolo maggiore. L’ultimo episodio del genere in Italia si era verificato poco più di un mese fa all’ospedale Maggiore di Bologna dove ad andarsene era stata un bambina di 11 anni, anch’essa con patologie pregresse.