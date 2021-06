Covid, Elenoire Ferruzzi aggiorna i fan dall’ospedale: “Tornerò a casa finalmente”

Dopo 3 mesi di ricovero a causa del Coronavirus Elenoire Ferruzzi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Elenoire Ferruzzi: il Covid

Elenoire Ferruzzi è stata ricoverata per Coronavirus 3 mesi fa, quando ha iniziato ad accusare sintomi molto gravi della malattia.

Sui social lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni rivelando che presto potrà fare ritorno a casa e di aver temuto per la propria vita.

“Ciao schifosini. faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco. Sono più di tre mesi che sono qui.

Mi mancate, mi mancate tanto. Mi manca la mia vita, mi manca tutto. Devo dire che mi manca tantissimo, mi manca la mamma e tante altre cose. Vi ho sempre reso partecipi di tutto e mi sembrava giusto in questo momento farvi vedere com’è la situazione. Ciao schifosini e grazie a tutti perché so che mi volete molto bene. Mentre ero sedata voi avete fatto tanto, ho saputo tutto. Sono qui a parlarvi, anche grazie a voi”, ha dichiarato la Ferruzzi via social.

Elenoire Ferruzzi: i messaggi di solidarietà

In tanti le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione e le hanno mostrato il loro sostegno e la loro solidarietà. Tra questi Marco Carta ha scritto tra i commenti al suo post: “Non avere fretta Ele. Non chiedere troppo a te stessa. Passo dopo passo, respiro dopo respiro. Ciao Bella bionda“, mentre Sabrina Ferilli ha commentato ironica la sua foto scrivendo: “E comunque stai meglio di me appena sveglia!”. Tra i tanti che hanno espresso il loro incoraggiamento e il loro affetto ad Elenoire Ferruzzi vi sono anche Patrizia de Blanck, Benedetta Mazza, Fausto Puglisi, Angelo Sanzio, Vittoria Schisano e Michela Giraud.

Elenoire Ferruzzi: il contagio

Elenoire Ferruzzi ha manifestato una sintomatologia molto grave dovuta al Coronavirus e per diversi mesi è rimasta in terapia inensiva senza rispondere alle cure. “Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare. Ho subito anche una tracheotomia. Sono stata intubata e sedata. Ero in una stanza di un metro per due da sola fissando il soffitto, scusate se non mi riprendo, ma sono piena di fili che escono ovunque”, ha dichiarato lei stessa tramite social.