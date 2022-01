Covid, Ginevra muore a soli 2 anni: era stata trasferita d’urgenza a Roma

Tragedia nella notte del 30 gennaio 2022 all'ospedale Bambino Gesù di Roma, Ginevra muore a soli 2 anni per Covid: tutti i dettagli.

È una tragedia che lascia senza parole quella accaduta nella notte di domenica 30 gennaio 2022 all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, è qui che la piccola Ginevra, una bambina di due anni di Mesoraca, cittadina della Calabria, è morta di Covid-19.

Tutti i dettagli su questa straziante vicenda.

Roma, Ginevra muore a 2 anni per Covid-19: vani i tentativi di salvarla

Covid-19 ha fatto una nuova vittima, questa volta si tratta di una bambina di due anni, Ginevra, la piccola è morta dopo aver lottato con tutte le sue forze contro il virus.

Originaria di Mesoraca, cittadina in provincia di Crotone, in Calabria, Ginevra è stata ricoverata in un primo tempo presso l’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ma in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni, la piccola è stata trasferita d’urgenza al Bambino Gesù di Roma.

Ginevra muore a 2 anni per Covid-19: la comparsa dei sintomi e il trasferimento in ospedale

Era venerdì 28 gennaio 2022 quando i familiari di Ginevra, la piccola di due anni che ha perso la vita a causa del Coronavirus, si sono accorti della comparsa dei sintomi tipici della malattia, immediatamente i genitori hanno allertato il Servizio d’Emergenza, che dopo aver effettuato il tampone sulla bambina e aver riscontrato la positività allo stesso, si sono prontamente attivati per il suo trasferimento presso la struttura ospedaliera di Catanzaro.

All’inizio Ginevra presentava soltanto febbre alta e problemi respiratori, la situazione era sotto controllo, ma poi si è rapidamente aggravata, tanto da rendere necessario il suo trasferimento con un aereo militare presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Ginevra, giovane vittima di Covid-19: vano il tentativo di salvarla al Bambino Gesù

Il trasferimento di Ginevra dall’Ospedale di Catanzaro al Bambino Gesù è stato effettuato con un aereo militare, si è trattato di una vera e propria corsa contro il tempo, che sarebbe dovuta servire a salvargli la vita, ma purtroppo la malattia e il repentino aggravarsi delle sue condizioni di salute sono fattori che hanno avuto la meglio.

L’intera cittadina di Mesoraca è sotto shock dopo aver appreso la notizia della prematura scomparsa della piccola e in molti in queste ore stanno dedicando dei messaggi sui social alla famiglia di Ginevra, una bambina che in molti ricordano con affetto e che aveva ancora tutta una vita da vivere.

La vita della piccola è stata stroncata dalla brutalità di un virus che purtroppo non guarda in faccia nessuno.