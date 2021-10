Covid, il virus è infettivo nelle particelle che sfuggono alle mascherine: lo studio

L'università di Trieste ha dimostrato l'importanza delle mascherine: il Covid sarebbe infettivo anche nelle particelle di aerosol inferiori a 5 micrometri

Covid. Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Trieste ha dimostrato che nelle particelle di aerosol che sfuggono anche alle mascherine chirurgiche, il virus può replicarsi e infettare.

La ricerca, pubblicata sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, è stata condotta dai ricercatori dell’Università di Trieste, coordinati da Pierluigi Barbieri del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche e di Asugi, con la supervisione del dott. Maurizio Ruscio.

Lo studio ha dimostrato, con esperimenti svolti nel laboratorio di biosicurezza BSL3 dell’Ospedale San Polo di Monfalcone, come particelle di aerosol di dimensioni inferiori a 5 micrometri siano in grado di veicolare il coronavirus, mantenendo la capacità di replicarsi ed infettare.

Secondo tale studio, la capacità si perde quando il virus nell’aerosol è poco, quindi a distanza da pazienti infetti o quando la carica virale è bassa. Per realizzare la ricerca è stato allestito un sistema sperimentale che può essere impiegato, inoltre, per valutare le prestazioni di disinfezione per materiali o dispositivi che lavorano a bassi flussi d’aria.

Intanto, sono in corso test su sistemi di filtrazione ed irraggiamento UV brevettati da docenti dell’Università di Trieste.

Barbieri, professore associato di Chimica Ambientale, ha spiegato che “gli sviluppi della ricerca del gruppo multidisciplinare ora sono focalizzati sulla rilevazione dell’infettività presente nell’aria in condizioni “real life“; risultati preliminari mostrano, fortunatamente, assenza di virus infettivo nell’aria delle strutture sanitarie finora indagate”.

Tuttavia, il mancato distanziamento in condizioni di assembramenti all’aperto rimane pericoloso, anche indossando la mascherina chirurgica.