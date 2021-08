Covid, perché la Toscana è zona rossa nella mappa dell’Ecdc

La Toscana insieme ad altre regioni italiane come Sicilia, Marche e Sardegna è zona rossa secondo l'Unione europea. Ecco il perché.

La Toscana insieme ad altri regioni italiane vale a dire Sicilia, Marche e Sardegna, è diventata zona rossa secondo la mappa stilata Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control). Nonostante il passaggio da un colore ad un altro a livello europeo non implichi ulteriori limitazioni, i dati di contagio della Regione ci dicono molto sull’attuale situazione pandemica e del perché è rientrata tra le zone ad alto rischio.

Incredulità da parte del Governatore toscano Giani che ha dichiarato di fronte al responso di essere perplesso.

Toscana zona rossa ecdc, gli ultimi dati stilati da Gimbe

Secondo quanto riportano gli ultimi dati stilati nel monitoraggio della Fondazione Gimbe nel periodo tra il 14 e il 27 luglio l‘incidenza dei casi settimanali era di 112 ogni 100.000 abitanti con una percentuale tra persone testate ed effettivi positivi del 5,5%.

Stando a quanto scrive il quotidiano La Nazione – si tratta in definitiva di un range di incidenza nel quale la Toscana rientra in quanto secondo i parametri europei scatta la zona rossa in quanto tale soglia viene raggiunta qualora ci sia un minimo di positivi tra i 75 e i 200 abitanti e comunque con un tasso di positività superiore al 4%.

Toscana zona rossa ecdc, Giani: “Rimango perplesso”

A commentare il passaggio della Toscana tra le regioni a zona rossa, il Presidente di Regione Giani che in conferenza stampa ha affermato di essere perplesso al riguardo: “Sicuramente e secondo me sono dati che connotano una situazione che personalmente non ritrovo. Ci troviamo ad avere una situazione chiaramente di stabilizzazione della curva e in questo contesto vediamo che abbiamo 225 ricoveri, ma nei reparti Covid ci sono più di 5 mila posti a disposizione.

Abbiamo in terapia intensiva 22 persone ricoverate, quando noi ne possiamo reggere fino a 650-700. Quindi rimango perplesso”.

Toscana zona rossa ecdc, il bilancio dei contagi

Nel frattempo la Regione Toscana attraverso una nota diramata attraverso i canali ufficiali ha diffuso il bilancio del contagi emerso nelle ultime 24 ore:

“In Toscana sono 256.431 i casi di positività al Coronavirus, 714 in più rispetto a ieri (693 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico).

I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 239.392 (93,4% dei casi totali). […] Gli attualmente positivi sono oggi 10.112, +4,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 249 (20 in più rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (3 in più). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 60 anni”.