Covid, Pregliasco: “Verso primavera tranquilla ma è presto per togliere mascherine e green pass”

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato i dati dell’ultimo reporto sul Covid dell’ISS: calo di contagi e ospedalizzazione, ma non bisogna abbassare la guardia.

Queste le parole del virologo e docente all’Università Statale di milano, Fabrizio Pregliasco, in merito all’ultimo monitoraggio Covid dell’Iss e del ministero della Salute. Ha poi proseguito parlando anche della variante Omicron:

«Omicron è più buona sì, ma lo è anche perché siamo in tanti ad esserci vaccinati. Non ci sarà l’immunità di gregge , ci si preparerà ad un inverno in cui il Coronavirus si farà rivedere ma su una base di persone suscettibile più piccola. Ricordiamoci però che questa immunità non è per la vita, come per altre malattie infettive».

Pregliasco ha proseguito parlando del graduale allentamento delle misure restrittive, motivando la politica cauta intrapresa dall’Italia rispetto ad altri Paesi europei:

«Noi abbiamo scelto come Italia un andamento prudente, direi che anche in questa fase non si debba essere velocissimi nel riaprire. Per motivi politici diverse nazioni, come la Danimarca, la Svezia e prima ancora l’Inghilterra, che per altro ha avuto un po’ prima il picco di Omicron rispetto a noi, hanno deciso per il liberi tutti. Ma a mio avviso è una scelta di tolleranza di una situazione comunque non piacevole, perché anche loro hanno un bel po’ di morti».