Covid, preoccupa la “pandemia dei non vaccinati”: contagi in crescita tra i no vax

La nuova fase pandemica sembra essere caratterizzata da una preoccupante crescita dei contagi da Covid-19 tra i soggetti non vaccinati

L’attuale fase pandemica che si sta verificando in Italia, sembra caratterizzarsi sempre di più come una vera e propria “pandemia dei non vaccinati“, tale definizione viene dagli Stati Uniti, ma sembra essere sempre più attribuibile anche al nostro Paese, dati alla mano.

Covid Italia, preoccupano i contagi tra soggetti non vaccinati

Stanno destando preoccupazione a livello nazionale i dati diffusi dalla Regione Veneto in merito agli attuali contagi da Covid-19, soprattutto per il fatto che un’alta percentuale del totale riguarda i soggetti che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid.

Soltanto in Veneto infatti, si stima che su cinque soggetti che hanno contratto l’infezione da Coronavirus, almeno quattro non sono completamente immunizzati.

Covid, preoccupano i contagi tra non vaccinati: i dati del Veneto

Secondo i dati diffusi nella giornata di sabato 31 luglio 2021 dalla Regione Veneto, in merito ai contagi da Covid-19, si stima che soltanto nell’arco di una settimana e in particolare dal 22 al 28 luglio 2021 sono stati registrati 4157 nuovi casi.

Ad allarmare non è tanto il numero dei casi, quanto piuttosto la percentuale di soggetti non vaccinati che rientra nel totale, pari al 67,9%, ossia 2.821 persone.

Il 12,3% del totale dei contagiati, ossia l’equivalente di 510 persone non ha ancora completato il ciclo vaccinale e dunque è immunizzata per metà; la restante parte ossia il 19,9% dei soggetti che hanno contratto l’infezione, è composta da coloro che hanno completato il ciclo vaccinale.

L’ultima parte citata, ossia la percentuale dei contagiati che hanno completato il ciclo vaccinale è comunque composta da soggetti che hanno contratto il virus non in forma grave e prevalentemente asintomatica, una bella differenza che li contraddistingue dai soggetti non vaccinati e privi di qualunque protezione contro il Covid.

Preoccupante è anche il dato sui ricoveri dei non vaccinati nella Regione, si stima che su 16 soggetti ricoverati in terapia intensiva, almeno 15 non avevano ricevuto alcuna somministrazione di siero anti-Covid.

Covid, contagi in aumento tra i non vaccinati in Veneto: l’appello di Zaia

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, recentemente si è espresso in merito all’aumento dei casi da Covid nel territorio regionale e in particolare sull’alta percentuale di contagi riscontrata tra i soggetti non vaccinati, ecco le sue dichiarazioni riportate da “Il Messaggero“: