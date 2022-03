Il matematico Giovanni Sebastiani, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha spiegato che secondo gli ultimi dati l'indice Rt sarebbe superiore a 1.

Covid, Sebastiani (Cnr): “Stima Rt attuale a 1.07”

Negli ultimi giorni si è notato un aumento dei contagi Covid in Italia, in particolare in alcune regioni. L’analisi basata sui dati aggiornati a lunedì 14 marzo 2022 indica una stima del valore dell’indice di contagio Rt superiore a 1. Il valore effettivo dell’indice rt in questo momento si aggira intorno all’1,07. Lo indicano i calcoli del matematico Giovanni Sebastiani, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

La spiegazione del matematico Sebastiani

“Con i dati dei primi sintomi aggiornati al 14 marzo, il valore stimato per l’indice di riproduzione Rt del 28 febbraio è pari a circa 0,91 in crescita lineare negli ultimi 14 giorni di febbraio, con un aumento medio di 0,01 al giorno” e “assumendo che il trend sia rimasto finora invariato, il valore odierno sarebbe approssimativamente pari a 1,07” ha spiegato il matematico Giovanni Sebastiani, confermando una crescita del valore dell’indice di contagio Rt nelle ultime settimane.