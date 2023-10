Joe Biden paragona Hamas alla Russia di Putin nel suo discorso alla nazione dallo Studio Ovale della Casa Bianca. «Hamas e Putin rappresentano minacce diverse, ma hanno questo in comune: entrambi vogliono annientare completamente la democrazia vicina, annientarla completamente», sostiene il presidente americano definendo i civili palestinesi «scudi umani» del gruppo terroristico.

Gli Usa dalla parte di Israele e Ucraina in difesa della democrazia

Durante i quindici minuti di intervento, Biden ha lanciato un appello agli americani e al Congresso: dare un «sostegno senza precedenti» a Israele e all’Ucraina perché «dai loro successi dipende la sicurezza nazionale dell’America». Il discorso arriva alla vigilia di un’importante richiesta per il Congresso: approvare l’invio di cento miliardi di dollari in aiuti militari e umanitari sia al fronte ucraino che a quello israeliano. Il presidente americano ha inoltre ricordato che, come nella Seconda guerra mondiale, gli Usa stanno costruendo un «arsenale della democrazia» per annientare Hamas e Putin.

Il Cremlino difende Putin e la Federazione Russa

Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, non lascia cadere le sue parole e controbatte: «Una tale retorica non è adatta a capi di Stato responsabili e non può essere accettabile per noi. Non accettiamo un tale tono nei confronti della Federazione Russa e del nostro presidente». Difesa la patria, Peskov si è rifiutato di dire chi rappresenterà la Russia al vertice di pace per il conflitto palestinese di sabato 21 ottobre al Cairo.