Tragedia nel Cremonese, dove un camionista di 30 anni è morto dopo essere stato seppellito dal carico di mais che stava trasportando. Sul caso stanno indagando le autorità.

Ennesimo incidente sul lavoro. Un camionista di 30 anni, di origini straniere, è stato seppellito dal carico di mais che doveva trasportare col suo tir.

E’ successo nell’azienda agricola Santa Rita di Dovera, azienda che si occupa di lavorazione ed essicazioni di cereali in provincia di Cremona. Immediato l’intervento dei colleghi, che hanno subito chiamato i soccorsi. Il 30enne è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni disperate, l’operaio di 30 anni, di origini straniere, è purtroppo morto poco dopo. Troppo gravi erano infatti le ferite da lui riportate. I Carabinieri intanto stanno indagando per capire cosa sia successo, tra le ipotesi un guasto nel sistema di apertura del rimorchio che avrebbe causato il rovesciamento del carico di mais. La dinamica del tragico incidente è comunque al vaglio dei Carabinieri e degli ispettori dell’Agenzia tutela della salute Val Padana.