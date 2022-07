Sulla crisi di governo in atto interviene Giorgia Meloni che dalla sua pagina Facebook non fa sconti: “Draghi di fatto pretende pieni poteri”

Nella delicata questione della crisi di governo si inseriscono le ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni che non fa certo sconti al Presidente del Consiglio in carica ma in bilico: “Mario Draghi di fatto pretende pieni poteri”.

Crisi di governo, parla Giorgia Meloni

Dalla sua pagina Facebook la leader di Fratelli d’Italia punta il dito contro il premier uscente dopo la frattura con il M5s e lascia chiaramente intendere che a suo avviso la sola strada per far uscire l’Italia dallo stallo attuale è quella di un immediato ritorno alle urne. Ha scritto la Meloni: “Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani”.

“La volontà popolare si esprime votando”

Poi la Leader di FdI precisa: “Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd”. E ancora, incalzando il premier: “Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali”. Poi la presa di posizione ufficiale del partito di opposizione: “Fratelli d’Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva.

Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito”. Il tutto con l’inevitabile chiosa: “Elezioni subito”.