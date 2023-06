Cristina D’Avena si è raccontata in una lunga intervista. La cantante, amata da grandi e piccini, ha parlato del suo fidanzato segreto, della mancata maternità e dei guadagni ottenuti nel corso della sua lunga carriera.

Cristina D’Avena: dal fidanzato segreto ai guadagni

Intervistata dal Corriere della Sera, Cristina D’Avena si è raccontata senza filtri. Le colonne sonore cantate da lei hanno accompagnato l’infanzia di tante generazioni e non si può non amarla. La sua carriera è iniziata nel 1981, quando su suggerimento del Coro dell’Antoniano di cui faceva parte si è presentata ai provini per la sigla di Pinocchio. Venne scelta e la sua vita cambiò del tutto. Per vent’anni ha vissuto al Jolly Residence di Milano 2, ma i primi anni era controllata a vista da un amico di suo padre perché la sua famiglia “non voleva stare in pensiero“. Cristina ha raccontato:

“Riferiva tutto al mio babbo: incontri, uscite, umori. Uomo incorruttibile. Tra le poche concessioni, qualche cena a San Babila con colleghi e attori di teatro. Seguiva una passeggiata in via Monte Napoleone, poi a letto. Mamma, casalinga, era più morbida”.

Cristina D’Avena innamorata: chi è il fortunato?

D’Avena, da sempre molto gelosa del suo privato, ha confessato di essere innamorata. Il nome del fortunato, ovviamente, è top secret. Si è limitata a dichiarare:

“Sono innamorata e molto riservata. Non dirò con chi né lui cosa fa. Solo che viviamo fra Bologna e Milano”.

La mancata maternità l’ha fatta soffrire, ma non ne ha fatto un dramma. Ha raccontato:

“Fossi madre sarei più felice. Non so se sarà un rimpianto, di certo non è un pensiero che mi assilla. Perché mi sento una donna realizzata, apprezzata. (…) Ho lavorato tanto senza guardare l’ora, ecco, l’orologio biologico che non fa sconti. Quando mi sono resa conto che era tardi, d’aver perso tempo, sì: mi è dispiaciuto“.

I guadagni di Cristina D’Avena

Per quanto riguarda i guadagni, Cristina D’Avena non si può lamentare, ma ha sottolineato che le canzoni non sono sue, per cui non ha incassato un euro per i diritti d’autore. Ha dichiarato: