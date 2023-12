Dopo che ha dismesso i panni da suora, Cristina Scuccia è tornata a godersi la vita. Negli ultimi giorni, l’ex religiosa ha fatto una confessione importante, svelando chi è il suo più grande amore.

Cristina Scuccia: chi è il suo più grande amore?

Ai tempi della sua vita da suora, Cristina Scuccia era votata al Signore. Abbandonato il convento, ha ripreso in mano le redini della sua esistenza. Ha lasciato l’Italia, si è trasferita a vivere in Spagna, ha iniziato ad occuparsi a tempo pieno della sua adorata musica e ha perfino tentato di riacquisire popolarità con L’Isola dei Famosi. Nel corso di questo suo peregrinare, Cristina non ha mai voluto parlare apertamente della sfera sentimentale. Negli ultimi giorni, però, ha voluto svelare chi è il suo più grande amore.

Cristina Scuccia: l’amore? Resta in famiglia

La Scuccia ha condiviso su Instagram una foto che la immortala con quello che, al momento, è il suo più grande amore. Si tratta del suo adorato nipotino, un bimbo dallo sguardo vispo. Un sentimento puro e sincero, che Cristina coltiva giorno dopo giorno.

Cristina Scuccia: il bilancio del 2023

In vista del nuovo anno, Cristina Scuccia ha voluto fare un bilancio del 2023. A didascalia di una foto che la ritrae immersa nell’atmosfera natalizia, l’ex suora ha scritto: