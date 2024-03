Attimi di paura a Roma: crolla un muro di cinta nella notte, e rimangono seppellite sotto le macerie cinque auto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Al momento non si registrano feriti.

Crolla muro di cinta a Roma: auto seppellite sotto le macerie

Tragedia sfiorata a Roma: nella notte di sabato 9 marzo un muro di cinta è crollato all’altezza del Gianicolo, e nell’impatto sono state seppellite cinque auto.

Sul posto sono interventuti i Vigili del Fuoco e i soccorsi che fortunamente non hanno registrto feriti sotto le macerie. In seguto è avvenuta la messa in sicurezza della strada da parte dei pompieri.

Decine le chiamate nella notte al 112 che ha immediatamente allertato i pompieri e addetti ai lavori. In molti parlavano del crollo di un lungo muro di via San Francesco di Sales, largo 25 metri e alto 6 metri.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco con l’aiuto del nucleo Gos hanno liberato tutta la notte per liberare la strada dalle macerie ed estrarre le autovetture.

Sul posto era presente anche la polizia locale: secondo i primi rlevamenti, pare che il muro appartenesse a un’abitazione privata. Per questo motivo è stato allertato il personale tecnico del Municipio che ha effettuato i primi accertamenti di competenza.