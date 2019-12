Marcello e Giovanna, 87 e 86 anni, sono morti a pochi minuti di distanza, entrambi per un malore improvviso: erano insieme da tutta la vita.

La triste storia arriva da Montale, comune in provincia di Pistoia. Marcello e Giovanna, sposati e insieme da tutta la vita, sono morti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. E per lo stesso motivo. Marcello, 87 anni, doveva essere operato alla gamba. L’intervento chirurgico, già programmato da tempo per alcuni disturbi, doveva essere un’operazione tranquilla. Insieme a lui, nell’ambulanza diretta verso l’ospedale della città toscana, c’era la moglie Giovanna, di un anno più giovane.

Improvvisamente, la donna si è sentita male. Per soccorrerla, è stato necessario fare arrivare un’automedica e un’altra ambulanza, in modo da consentire il trasporto della 86enne all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Purtroppo, la donna non ce l’ha fatta, ed è deceduta poco dopo per un attacco cardiaco.

La vicenda risale allo scorso mercoledì 4 Dicembre 2019.





Malore improvviso: coniugi morti insieme

Nel frattempo, Marcello, accompagnato in reparto dove doveva essere ricoverato purtroppo, probabilmente complice la preoccupazione per il malore e le condizioni di salute della moglie si è sentito male a sua volta ed è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. La causa della morte è stata un arresto cardiaco, pochi minuti dopo quello della consorte. Una tragedia improvvisa per la famiglia e per il figlio, il quale piange entrambi i genitori affrontando insieme due funerali. Le esequie della coppia si svolgeranno oggi pomeriggio, venerdì 6 Dicembre 2019, nella chiesa del paese toscano dove vivevano.