Il titolare della falegnameria aveva contratto dei debiti che non riusciva a ripagare e perciò il giudice gli aveva pignorato i locali.

Un uomo di 58 anni ha minacciato di darsi fuoco davanti alla sua falegnameria-carpenteria alle porte di Cagliari: il locale era stato pignorato. Da quanto si apprende, infatti, il titolare dell’attività aveva beneficiato di alcuni prestiti (fino a 27 mila euro) che aveva solo in parte ripagato. Per questi motivi, quindi, aveva perso la sua azienda che gestiva insieme ai due fratelli. Il giudice, infatti, aveva pignorato gli 800 metri quadri di locali. Ma Mario Caredda non poteva rischiare di perdere la sua attività e ha rischiato un gesto folle. Fortunatamente, però, la tragedia è stata sventata.





Cagliari, uomo minaccia darsi fuoco

Mario Caredda gestiva la sua falegnameria-carpenteria sulla Carlo Felice insieme ai suoi due fratelli, ma purtroppo a causa di debiti i locali gli erano stati pignorati. L’uomo, dunque, ha tentato di darsi fuoco alle porte di Cagliari nella mattinata di martedì 10 dicembre.

Da quanto si apprende, infatti, il 58enne si era incatenato davanti all’ingresso della sua attività ed era pronto a darsi alle fiamme. Sull’asfalto giaceva una bottiglia di plastica con dentro della benzina e in mano Mario teneva un accendino con una lunga cannula pronto all’uso. Poteva trattarsi di una tragedia quella avvenuta a Cagliari, ma fortunatamente gli agenti di due Volanti della Questura sono intervenute rapidamente. I poliziotti, con calma e tranquillità, hanno fatto ragionare l’uomo e lo hanno convinto a desistere nei suoi intenti. La tragedia è stata sventata.

Sul posto, inoltre, erano giunti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 pronta a intervenire nel caso più tragico.