Arrestato Alessandro Rodonò, dirigente medico del San Marco di Catania: chiedeva soldi ai genitori per effettuare esami inutili ai figli.

La Procura della Repubblica ha dato mandato alla Polizia di porre agli arresti domiciliari il dirigente medico Alessandro Rodonò, in servizio presso il reparto di Neonatologia del Presidio ospedaliero San Marco di Catania. Rodonò chiedeva ai genitori somme di denaro per effettuare degli esami inutili sui figli per valutare la loro condizione di salute.

Le indagini delle autorità competenti hanno riscontrato quattro episodi concussivi nei confronti di Rodonò. Esattamente, come spiega la Polizia, si tratta di due episodi “in forma consumata e due in forma di tentativo”. La vicenda risale ai mesi di Settembre e Ottobre 2019.





Arrestato dirigente medico

In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, infatti, il dirigente, dopo avere effettuato i controlli di routine a spese del servizio sanitario nazionale, sottoponeva ai genitori dei piccoli pazienti la necessità di effettuare ulteriori esami, spesso ecografie cerebrali.

Tali esami però erano del tutto inutili ai fini di conoscere la salute dei neonati. Approfittando della preoccupazione generata però, Rodonò intimava i genitori ad eseguire l’esame ecografico in regime “intra moenia” in cambio di somme di denaro. I genitori, quindi, accettavano di far eseguire gli esami in modo da accertarsi della salute dei propri figli.

Le indagini della polizia giudiziaria e la conseguente misura cautelare, disposta dal Gip su richiesta della Procura, hanno permesso l’interruzione della condotta criminosa effettuata da Rodonò. In ogni caso, le indagini non sono cessate: la polizia continua a cercare altre possibili vittime.