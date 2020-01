Allarme a Orzinuovi dove è stata rinvenuta una fetta di pandoro destinata ai cani con al suo interno una decina di chiodi

A passeggio con il suo amico a quattro zampe tra le strade di Orzinuovi, in provincia di Brescia, una ragazza ha trovato una fetta di pandoro imbottita di chiodi. Vera e propria esca killer per i cani, la giovane ha immediatamente allertato la polizia locale.

Pandoro farcito di chiodi per uccidere i cani

Una ragazza di Orzinuovi stava portando il suo cane a spasso nei pressi di via Spinelli, quando, ad un certo punto, si è accorta della presenza di una fetta di pandoro lasciata in strada, con al suo interno una decina di chiodi. Una vera e propria esca per i cani, ma pericolosa anche per i bambini, che ha subito allarmato la giovane. Proprio per questo motivo ha deciso di denunciare immediatamente la vicenda ai vigili urbani, che sono quindi giunti immediatamente sul posto per rimuovere il pericolo.

Zona particolarmente frequentata dai proprietari di cani, si ipotizza che il boccone in questione sia stato realizzato proprio come esca per i migliori amici dell’uomo.

Al momento, quindi, le autorità stanno svolgendo le opportune indagini per scoprire l’autore di questo gesto. La ragazza, inoltre, ha fotografato il pandoro e postato l’immagine online in modo tale da poter informare della situazione anche gli altri abitanti del posto. “Attenzione se portate a spasso il cane da quelle parti, perché potrebbero riprovarci“, si legge sui social. Purtroppo non è il primo caso di bocconi con chiodi o avvelenati lasciati per strada, con l’intento di fare del male ai cani. La speranza, quindi, è che si riesca a scoprire al più presto chi sia stato a compiere questa azione tanto terribile, quanto assurda, in modo tale da poter difendere le povere vittime a quattro zampe.