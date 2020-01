Un'auto si è scontrata contro un albero all'altezza dell'uscita per la Favorita di Palermo: nell'incidente ha perso la vita un ragazzo di 32 anni.

Bruttissimo incidente stradale nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio all’uscita del parco della Favorita a Palermo. Nel sinistro ha perso la vita un giovane di 32 anni, mentre una ragazza di 29 anni è rimasta ferita gravemente. Secondo le prime informazioni, inoltre, l’auto sulla quale viaggiavano i due giovani si sarebbe scontrata contro un alberto intorno alle due del mattino. I soccorsi si sono precipitati sul luogo dello schianto e hanno trasferito la giovane di 29 anni all’ospedale Villa Sofia. Il ragazzo di 32, invece, è deceduto sul colpo.





Palermo, incidente alla Favorita

Tragedia a Palermo: nella notte fra giovedì e venerdì 17 gennaio una coppia di fidanzati ha subito un brutto incidente all’altezza del parco della Favorita. Secondo le primissime ricostruzioni, la loro auto percorreva viale Diana in direzione Mondello.

All’improvviso (e per cause ancora in fase di accertamento), però, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro un albero all’altezza del cancello Giusino. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno estratto i corpi dei ragazzi dalla lamiere e li hanno affidati alle cure dei medici del 118. Per il ragazzo di 32 anni non c’è stato nulla da fare, mentre la giovane di 29 è stata trasferita all’ospedale Villa Sofia dove si trova in prognosi riservata. Non sono ancora state rese note le generalità dei due ragazzi. Infine, sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare gli opportuni rilievi.