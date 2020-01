Incidente alla stazione di Osnago, dove un uomo è stato investito e ucciso da un treno. Restano sconosciute le cause e le generalità della vittima.

Lecco, tragico incidente lungo la linea ferroviaria di Osnago. Investito e ucciso un uomo da un treno in corsa: secondo quanto riportato dall’Areu – Azienda regionale emergenza e urgenza – l’incidente sarebbe avvenuto all’altezza di via per Ronco nel primo pomeriggio di lunedì 20 gennaio.

Uomo travolto da un treno

Tragico incidente in provincia di Lecco, dove un uomo è stato investito e ucciso lungo la linea ferroviaria di Osnago. L’incidente, secondo quanto riportato dall’Areu, Azienda regionale emergenza e urgenza, sarebbe avvenuto all’altezza di via per Ronco nel primo pomeriggio di lunedì 20 gennaio, intorno le ore 14.35. Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi, giunti con un’ambulanza e un’automedica, dove però ben poco hanno potuto se non constatare il decesso dell’uomo per via delle gravi ferite riportate.

Per i primi rilievi sono stati avvertiti inoltre i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri della compagnia di Merate: saranno poi le successive indagini dei militari a far luce sull’accaduto. Le cause sono tutt’ora poco chiare, e si indaga se alla base del gesto ci sia un atto volontario, un’impudenza o una fatalità. Le generalità dell’uomo non sono state ancora rese note.





La comunicazione di Trenord

“A causa dell’investimento di una persona, avvenuto tra le stazioni di Carnate Usmate e Paderno Robbiate, e il conseguente intervento da parte delle autorità competenti”, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Carnate Usmate e Paderno Robbiate è stata interrotta. Questo quanto si legge dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale di Trenord. Quest’ultima ha provveduto ad effettuare un servizio di autobus sostitutivi nella tratta interrotta che copre la direttrice Bergamo-Carnate-Milano.