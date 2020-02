Secondo gli esperti l'estate 2020 sarà dominata da un caldo record e da possibili eventi atmosferici insoliti quali trombe d'aria e grandinate.

Dopo un inverno mite, con scarse piogge e con temperature piuttosto elevate per la stagione, gli esperti iniziano a temere la possibilità di un estate dominata da un caldo record nel 2020. La situazione meteo-climatica dei prossimi mesi potrebbe infatti essere piuttosto tragica dominata da temperature molto elevate. gli ultimi aggiornamenti stagionali stanno confermando sempre più il fatto che la prossima estate 2020 sarà dominata dagli anticicloni nord-africani, e la prossima stagione potrebbe rimanere agli annali come la più calda dell’ultimo secolo, caratterizzata da caldo e afa che si protrarranno per molto tempo.

Estate 2020: caldo record

L’estate del 2020 potrebbe, già da ora, avere molte somiglianze con la stessa stagione del 2003, che passo alla storia per essere una delle più calde di sempre.

Le tendenze di questi mesi infatti evidenziano alcune anomalie termiche con un’aumento di +1,5° C rispetto per il bimestre giugno-luglio, agosto invece potrebbe essere leggermente più fresco. A far temere gli esperti sono anche le possibilità di fenomeni estremi come Trombe d’aria, violente grandinate e vere e proprie bombe d’acqua, sempre più frequenti negli ulti anni anche alle nostre latitudini. Tutti gli indizi sembrano dunque far supporre che la prossima estate 2020 assisteremo ad un caldo record con scenari abbastanza estremi, gli esperti stanno cercando di capire il possibile impatto del strat-warming, che potrebbe stravolgere ulteriormente il clima su scala europea. Per quanto non si possa avere la certezza matematica, il Centro Europeo, con sede a Reading, sembra convinto che l’estate 2020 potrà essere associata ad afa e temperature molto alte.