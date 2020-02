A Sassari una donna dell'est Europa è stata uccisa a coltellate dal suo ex compagno. L'uomo già in passato aveva usato violenza nei suoi confronti.

A Sassari una donna dell’est Europa è stata uccisa a coltellate dal suo ex compagno. L’uomo già in passato aveva usato violenza nei suoi confronti e per questo gli era stato vietato di avvicinarsi alla donna e alle figlie.

Sassari, donna accoltellata dall’ex compagno

A Sassari una 41enne originaria dell’est Europa è stata uccisa a coltellate dal suo ex compagno. Già in passato l’uomo aveva usato violenza nei suoi confronti, e proprio questo aveva portato Zdenka Krejikova a sporgere denuncia, con tanto di misura restrittiva che in teoria avrebbe dovuto vietare all’ex compagno di avvicinarsi a lei e alle figlie.

Francesco Baingio Douglas Fadda, soprannominato “Big Jim“, 45enne italiano presenta una sfilza di precedenti per truffe, in cui spiccava la sua capacità di hackerare carte di credito, e per questo motivo è stato fermato in nottata dai carabinieri ed ora è sotto interrogatorio.

La dinamica

Secondo quanto raccolto dai carabinieri, l’uomo si sarebbe presentato con un pretesto a casa delle donna.

Qui i due ex coniugi avrebbero litigato, e l’uomo preso dall’ira l’avrebbe colpita con un coltello. In seguito la donna è riuscita a scappare trascinando con sè le figlie e nascondendosi in un bar, ma qui l’uomo, dopo averla trovata, l’ha ricolpita con più ferocia e in maniera seriale con lo stesso coltello.

Prima che i carabinieri riuscissero a intervenire dopo l’allarme dato dal barista, Fadda è riuscito a scappato nella sua Bmw su cui ha trascinato la vittima agonizzante e le sue bimbe.