Dalle usa e getta alle Ffp3: quale mascherina scegliere per proteggersi dal Coronavirus? E dove comprare il gel per igienizzare le mani? Tutte le informazioni utili.

L’allarme coronavirus è scattato anche in Italia, dove il virus cinese ha contagiato più di 140 persone, causando tre decessi. La caccia alla mascherina è partita, tanto che queste risultano già introvabili nei negozi fisici, mentre online la scelta è difficile. Ma quale mascherina protegge davvero?

Coronavirus, quali mascherine scegliere

L’avvertenza è scegliere con attenzione la mascherina. I virologi suggeriscono, per chi non presenta i sintomi ma vuole solo proteggersi, le mascherine chirurgiche per la vita di tutti i giorni. Sono usa e getta e sono più facili da trovare. Per chi, invece, necessita di una maggior protezione esistono le mascherine dotate di filtro: le Ffp2 sono quelle consigliate, in grado di filtrare le particelle nocive allo stato solido e liquido, e proteggono da virus influenzali. Le Ffp3, invece, sono usate dagli operatori sanitari e hanno maggior potere filtrante, ma sono abbastanza impegnative da indossare.

Entrambe queste tipologie sono riutilizzabili, dato il prezzo maggiore di vendita. Occhio ai tempi di spedizione se acquistate online, controllate che siano dalle 24 alle 48 ore.

Coronavirus, a ruba i gel igienizzanti

Oltre alla mascherina è consigliabile acquistare anche gel igienizzanti per le mani, come l’Amuchina. Utili da portare con sé per avere sempre la mani disinfettate, si trovano online. Ha fatto scalpore il caso dell’Amuchina: con la grande richiesta a causa del coronavirus i prezzi sono schizzati alle stelle: c’è chi la vende a circa 30 euro per 80 ml, in pratica a 375 euro al litro, contro i 40 dei giorni scorsi.

