In seguito all'emergenza Coronavirus è comparso su Amazon un kit composto da tuta protettiva, mascherina con filtro, guanti e un gel disinfettante

L’emergenza Coronavirus porta sempre più persone alla ricerca di mascherine e gel disinfettanti, con la speranza di essere contagiati. Non a caso su Amazon si è assistito in alcuni casi ad aumenti record dell’Amuchina e , se tutto questo non bastasse, sempre sul noto portale di e-commerce è comparso anche un kit anti contagio con tuta anti-Coronavirus.



Su Amazon il kit contro il Coronavirus

Il kit in questione presenta una tuta protettiva, una mascherina con filtro, dei guanti e un gel disinfettante per le mani. Molto simile a quello utilizzato dagli operatori sanitari negli ospedali, pur non facendo direttamente riferimento alla situazione Coronavirus, è facile intuire che la messa in vendita di questo kit in questo particolare momento storico non sia proprio del tutto casuale. Nell’immagine principale del prodotto, poi, viene mostrato proprio il nuovo virus.

Composto da una tuta integrale in Tyvek di Classe 5 e 6, una mascherina con valvola e filtro di Cat. FFp2, una protezione per gli occhi, dei guanti in nitrile e un gel disinfettante per le mani, questo kit è in vendita su Amazon per un prezzo di poco inferiore a 100 euro.





In molti si sono quindi chiesti se serve o meno questo kit. Ebbene, le mascherine con filtro di categoria Ffp2 sono in grado di proteggere chi le indossa dal rischio di contagio. Tuttavia è bene ricordare che l’utilizzo di questi particolari sistemi di protezione per il volto è necessario solamente nel caso in cui ci si trovasse in zone in cui sono presenti forti focolai.