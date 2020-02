Attraverso un video pubblicato su Facebook, il governatore Attilio Fontana ha parlato della sua collaboratrice contagiata da Coronavirus

Nella serata del 26 febbraio è stato annunciato un sospetto caso di coronavirus all’interno dell’unità di crisi della Regione Lombardia e pertanto è stato disposto l’annullamento della consueta conferenza stampa prevista inizialmente per le ore 18.30. Una collaboratrice del governatore Attilio Fontana, infatti, è risultata positiva al Coronavirus.



Chi è la collaboratrice del governatore Fontana

Intervenuto attraverso un video su Facebook per spiegare quanto successo, il governatore Fontana ha spiegato chi è la collaboratrice contagiata dal Coronavirus. A tal proposito ha affermato: “Si tratta di una persona con la quale collaboro costantemente, una persona che io stimo tantissimo, che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima che, purtroppo, è risultato dalle analisi alle quali si è sottoposta di essere positiva al Coronavirus. Per questo tutti noi che facciamo parte della stessa squadra, anche io con i miei collaboratori e gli assessori, siamo stati sottoposti ad un test per accertare le nostre condizioni”.

Per poi aggiungere: “L’esito è arrivato pochi minuti fa e la notizia è positiva. Per ora io non ho contratto nessun tipo di infezione, così come tutte le persone che si sono sottoposte a questo test, perciò possiamo continuare a lavorare per cercare di interrompere la diffusione di questo virus“.





Tuttavia, sottolinea il governatore: “Da oggi qualcosa cambierà e cercherò di attenermi alle prescrizioni date dall’Iss.

Per due settimane cercherò di vivere in una sorta di auto-isolamento, che preservi tutte le persone che vivono e lavorano con me. Oggi ho già passato la giornata indossando la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno possa essere eventualmente contagiato da me”