Ivana Valoti, ostetrica di 58 anni, è morta a causa del Coronavirus. La donna di Alzano Lombardo, nel bergamasco, lascia due figli e il marito.

Aveva 58 anni l’ostetrica morta a causa del Coronavirus ad Alzano Lombardo, nel bergamasco. Ivana Valoti lascia due figli e il marito. Nei giorni scorsi anche la madre della donna era venuta a mancare, anche lei rimasta vittima del Covid-19. I concittadini del comune lombardo hanno ricordato Ivana con molti commenti sui social e il sindaco Camillo Bertocchi le ha dedicato un messaggio su Facebook.

Coronavirus, morta un’ostetrica di 58 anni

È mancata nel pomeriggio di domenica 15 marzo Ivana Valoti, ostetrica morta a causa del Coronavirus. La donna aveva 58 anni e da tempo lavorava all’ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo, in Ostetricia appunto. Con la sua scomparsa la donna lascia due figli e il marito. Pochi giorni prima di Ivana, anche la madre era venuta a mancare, anche lei stroncata dal Covid-19.

Proprio per la sua professione Ivana Valoti era conosciuta e amata da molti concittadini, che sui social hanno espresso il loro cordoglio.

Anche il sindaco del comune di Alzano Lombardo ha lasciato un ultimo saluto alla donna su Facebook. “Ciao Ivana. Siamo sconvolti”, scrive Camillo Bertocchi, “Carattere forte e cuore grande. Una parola buona per tutti e soprattutto persona competente, concreta e diretta. Hai fatto nascere un’infinità di bimbi (compreso il mio Nicolò) e sei stata il punto di riferimento per tante mamme in momenti fondamentali e difficili per una donna. Ci mancherai Ivana!”.

Quella di Bergamo è la provincia italiana più colpita dal Covid-19. Come ricordato dal sindaco Bertocchi, solo ad Alzano Lombardo sono state 50 le vittime del Coronavirus in tre settimane, “una drammatica ecatombe“.