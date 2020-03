Una palazzina esplode in provincia di Bergamo, in una delle zone maggiormente colpite dall'emergenza coronavirus: almeno un morto.

Non solo l’emergenza di contagi da coronavirus: a Bergamo esplode una palazzina a Seriate. La deflagrazione, avvenuta in via Dante pare essere dovuta a una bombola a gas. Ancora incerta, però, la dinamica di quanto accaduto. I soccorritori del 118 hanno segnalato la presenta di almeno una vittima. Sul posto anche i vigili del fuoco.