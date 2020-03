Regione Lombardia ha fornito i numeri dei casi di coronavirus aggiornati a domenica 22 marzo 2020.

Come ogni giorno, Giulio Gallera ha comunicato i dati relativi ai contagi da coronavirus in Lombardia registrati fino al 22 marzo 2020. Questi i numeri forniti: 27.206 casi positivi e 3.456 morti in tutto.

Coronavirus in Lombardia: il bilancio del 22 marzo

Rispetto alla giornata precedente, le persone positive sono aumentate di 1.691 unità mentre quelle decedute di . Come ha sottolineato lo stesso assessore si tratta di numeri dimezzati se confrontati con quelli del giorno prima che aveva registrato oltre 3.000 casi di positività in più. Del totale complessivo dei cittadini affetti da coronavirus, quelli ricoverati con sintomi sono 9.439 (1.181 in più di sabato 21 marzo) mentre quelli in terapia intensiva 1.142. In merito ai posti letto di questo reparto ha aggiunto che la Regione ne ha a disposizione circa 1.300, quasi il doppio di quelli presenti prima che scoppiasse l’epidemia.

Il numero dei guariti è poi pari a 5.800.

“E’ una malattia che si diffonde velocemente ma quando siamo in grado di dare una risposta salviamo la vita delle persone“, ha rassicurato. Quanto alla cifra di persone decedute, questa ha visto un incremento di 361 unità, ancora molti ma decisamente meno rispetto al giorno prima.





Quanto alle singole province, Bergamo rimane la più colpita ma con un dimezzamento dei casi positivi in più rispetto a sabato. In totale ne conta 6.216, seguita da Brescia che invece rimane ancora sotto i 6.000 e ne ha 5.317. La terza provincia col maggior numero di contagi è Milano che ha raggiunto quota 5.096 (con una crescita che è la metà rispetto a quella del giorno prima), la quarta Cremona con 2.895 positivi e la quinta Lodi che ne ha 1.772.