Scoppia il caos tra Travaglio e Burioni: mentre il primo tenta di difendere Conte, si scaglia contro il collega e contro Matteo Salvini.

Per difendere le misure introdotte dal premier Conte per arginare la diffusione del coronavirus in Italia, Marco Travaglio perde la pazienza e si scaglia contro Roberto Burioni. Un duro attacco quello del direttore de Il Fatto Quotidiano che non è passato inosservato sui social. “Caz***o – avrebbe detto contro Matteo Salvini e anche contro Burioni -, al rogo pure lui”.

Coronavirus, Travaglio contro Burioni

Non si tratta delle prima volta che il direttore de Il Fatto Quotidiano Travaglio si scaglia contro il virologo Burioni. Infatti, già dallo scorso febbraio il tema coronavirus aveva messo divergenze tra i due, che hanno posizioni diverse. Il primo attacco era relativo a una dichiarazione di Burioni a Che tempo che Fa, dove il virologo sosteneva che il rischio di contagi fosse pari a zero.

Era il 2 febbraio. Travaglio replicava così qualche settimana più tardi: “Ora che il virus è circolato eccome malgrado le precauzioni, dovrebbe ammettere che non aveva ragione lui, non l’aveva detto lui e sbaglia anche lui. Per fortuna la Scienza non è lui (senza offesa) – aggiungeva ancora -, altrimenti la Scienza diverrebbe democratica, oppure sarebbe addirittura la Scienza a sbagliare”.

Di nuovo, in seguito, in un editoriale Travaglio scriveva evidenziando alcune contraddizioni rispetto a quando dichiarato da Fazio e quanto detto invece da Burioni. “In realtà la boria un po’ burina di Burioni è un preoccupante indice di insicurezza: chi è sicuro di sé dice ciò che sa e pensa argomentandolo, non imponendolo come Scienza infusa. Soprattutto se polemizza con altri scienziati che, per quanto possa apparirgli bizzarro, sono al suo stesso livello”.

Il riferimento in questo caso era alla dottoressa del Sacco, Maria Rita Gismondo.





Infine, un ultimo duro attacco contro Salvini e Burioni: “Caz***o – ha detto Travaglio nel difendere Conte -, al rogo pure lui”.